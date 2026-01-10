Haberler

Dereli Cumhuriyet Savcısı Çevik geçirdiği kazada yaralandı

Giresun'un Dereli ilçesinde kar kızağıyla kaza yapan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Hanifi Çevik yaralandı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası'nda meydana geldi. Kar kızağıyla seyir halinde olan Savcı Muhammed Hanifi Çevik kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Çevik'in vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Savcı Çevik, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
