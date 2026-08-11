Keşap'ta Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Giresun'un Keşap ilçesinde kamyonetin kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Güneyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Mustafa M. (40) yönetimindeki 28 DC 154 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Mürteza (60) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Mürteza kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada sürücü Mustafa M. (40) ile araçta yolcu olarak bulunan Yavuz M. (18) de yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı