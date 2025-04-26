İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

Papa son yolculuğuna uğurlandı, bundan sonraki süreç hayli ilginç

Giresun'da Ev Yangınında Silahlı Ceset Bulundu

Giresun'da Ev Yangınında Silahlı Ceset Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Ortaköy köyünde çıkan yangın sonrası, evin içinde 40 yaşlarındaki Selim Menteşe'nin silahla vurulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Ortaköy köyünde çıkan ev yangını ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, içeride silahla vurulmuş bir erkek cesedi buldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaköy köyünde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ekipler evin içinde bir erkek şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 40 yaşlarında Selim Menteşe olduğu ve tabancayla vurulduğu tespit edildi. Olay yerine yapılan ilk incelemenin ardından Menteşe'nin cesedi detaylı inceleme için Adli Tıp'a gönderilerek inceleme başlatıldı.

Yangın ve ölüm olayıyla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.