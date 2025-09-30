Haberler

Giresun'da Ev Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'da Ev Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Çanakçı ilçesinde meydana gelen ev yangınında 47 yaşındaki Ahmet Kayacı yaşamını yitirdi. Yangının elektrik sobasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Giresun'un Çanakçı ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Karabörk köyünde Ahmet Kayacı'ya (47) ait evde yangın çıktı. Elektrik sobasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonrası yapılan incelemede, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Kayacı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kayacı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı

İnfial yaratan görüntü! Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" dedi
Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skoruna kadar açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.