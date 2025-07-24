Giresun'da Dur İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Kaçtı

Giresun'da Dur İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Kaçtı
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Giresun'un Hacısiyam Mahallesi'nde, motosiklet sürücüsü polislerin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücü motosikletini park edip olay yerinden kaçarken, motosiklet otoparka çekildi. Kaçan sürücünün kimliği için çalışma başlatıldı.

Giresun'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, aracını bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri motoru çekiciyle otoparka çektirdi.

Giresun'un Merkez ilçesi Hacısiyam Mahallesi 72 Evler mevkiinde, motosikletli trafik polisleri tarafından durdurulmak istenen 28 ACN 202 plakalı motosiklet sürücüsü, polislerin ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücü, motosikletini yol kenarına park ettikten sonra olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Polis ekipleri, bir süre motosikletin yanında bekleyerek sürücünün geri dönmesini bekledi. Ancak uzun süren bekleyişe rağmen sürücünün dönmemesi üzerine olay yerine çekici çağrıldı.

Motosiklet, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürülürken, kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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