Giresun'da Denizde Boğulma Olayı: 20 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti

Giresun'da serinlemek için denize giren 20 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Merkez Güre mevkii Plajlar Bölgesi'nde serinlemek için denize giren Ağrı nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Cihan Tekin, bir anda dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik, AFAD, AKUT ve ATAK ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarının ardından Tekin'in cansız bedenine ulaşıldı. Sahilde bekleyen gencin yakınları fenalık geçirdi. Tekin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - GİRESUN