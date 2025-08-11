Giresun'da Denizde Boğulma Olayı: 20 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti
Giresun'da serinlemek için denize giren 20 yaşındaki Cihan Tekin, dalgalara kapılarak boğuldu. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaştı.
Merkez Güre mevkii Plajlar Bölgesi'nde serinlemek için denize giren Ağrı nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Cihan Tekin, bir anda dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik, AFAD, AKUT ve ATAK ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarının ardından Tekin'in cansız bedenine ulaşıldı. Sahilde bekleyen gencin yakınları fenalık geçirdi. Tekin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - GİRESUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa