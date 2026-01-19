Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen çığ olayında bir çoban hayatını kaybederken; kar altında kalan bir kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Güce ilçesine bağlı Yukarı Boynuyoğun köyünde yaşandı. Köyde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Hacı Yiğit ile abisi Aydın Yiğit, koyunlarla birlikte arazide ilerledikleri sırada yaşanan çığın altında kaldı.

ÇIĞ ALTINDA HAYATINI KAYBETTİ

Aydın Yiğit, kendi imkanlarıyla çığın altından çıkmayı başararak durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çeken ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda Hacı Yiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Güce Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yukarıboynuyoğun köyünde meydana gelen çığ hadisesi sonucu bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Devletimizin tüm birimleri sahada görev başında olup vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gerekli tedbirler titizlikle alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybeden Hacı Yiğit'in cenazesi, Güce Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.