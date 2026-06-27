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Borç meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Borç meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
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Giresun'un Eynesil ilçesinde, babadan kalan oto tamiri borcu nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 21 yaşındaki E.E. ağır yaralanırken, şüpheli Ş.K. jandarmaya teslim oldu.

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde, iddiaya göre babadan kalan borç nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 21 yaşındaki E.E. ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'da oto tamirciliği yapan Ş.K. (29), alacağını tahsil etmek amacıyla Ören beldesine geldi. İddiaya göre, yaklaşık 5 ay önce babasını kaybeden E.E.'den (21), babasından kalan oto tamiri borcunu talep eden Ş.K. ile genç arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K.'ye ait olduğu belirtilen tabancanın ateş alması sonucu E.E. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.E., ambulansla Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından Ş.K.'nin, yanında bulunan tabanca ve bir bıçağı güvenlik güçlerine teslim ettiği, herhangi bir kaçma girişiminde bulunmadan jandarma ekiplerine teslim olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, tabancanın kazara mı yoksa tartışma sırasında mı ateş aldığına ilişkin detayların soruşturma kapsamında netlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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