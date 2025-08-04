Giresun'da Amca, Yeğenini Öldürdü: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Giresun'da Amca, Yeğenini Öldürdü: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Giresun'un Bulancak ilçesinde, amca Fevzi Güner'in yeğeni Paşa Güner'i öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Olay sonrası tutuklanan Fevzi Güner, yaşanan tartışmanın meşru müdafaa olduğunu savundu.

Giresun'un Bulancak ilçesinde, amcanın yeğenini öldürdüğü olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bulancak'ta 10 gün önce ilçe meydanında meydana gelen olayda, amca Fevzi Güner ile yeğeni Paşa Güner arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fevzi Güner, yanında bulunan tabancayla yeğeni Paşa Güner'e defalarca ateş ederek olay yerinde ölümüne neden oldu.

O anlara ait görüntüler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fevzi Güner'in yeğenine defalarca ateş ettiği görülüyor.

Olayın ardından polise teslim olan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Fevzi Güner, ifadesinde cezaevinden izinli çıkan yeğeninin kendisinden para istediğini, olumsuz yanıt verince de kendisini dövmeye kalktığını iddia ederek, olayın meşru müdafaa olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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