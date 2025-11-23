Giresun'da ahşap yapı taşınırken devrildi! Bir kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Çamlıca köyünde ahşap yapının taşınırken devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıca köyünde ahşap yapının taşınırken devrilmesi ile Adnan Akyol (57) ağır yaralandı. İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akyol, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Adnan Akyol hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.