Giresun'da ahşap yapı taşınırken devrildi! Bir kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Keşap ilçesinde ahşap yapının taşınması sırasında meydana gelen kazada 57 yaşındaki Adnan Akyol hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Giresun'un Keşap ilçesi Çamlıca köyünde ahşap yapı taşınırken devrildi.
  • Adnan Akyol (57) olayda hayatını kaybetti.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Çamlıca köyünde ahşap yapının taşınırken devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıca köyünde ahşap yapının taşınırken devrilmesi ile Adnan Akyol (57) ağır yaralandı. İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akyol, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Adnan Akyol hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
