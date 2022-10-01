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Giresun 3. sayfa haberleri | Giresun'da 2 gündür aranan kayıp şahıs bulundu

3. Sayfa Haberleri

Giresun 3. sayfa haberleri | Giresun'da 2 gündür aranan kayıp şahıs bulundu

Giresun yerel 3. sayfa haberine göre Giresun'da 2 gün önce kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak bulundu.

Giresun'da 2 gün önce kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Giresun'un Doğankent ilçesi Çatak köyünde önceki gün evinden ayrıldıktan sonra dönmeyen Alzheimer hastası 75 yaşındaki Ahmet Ural'ın bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ve köylüler tarafından başlatılan çalışmalar bugün de devam etti. Ural, jandarma görevlilerince köyüne yaklaşık 2.5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ural,Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğankent Jandarma Giresun 3. Sayfa Haberler

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