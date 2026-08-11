Bodrum'da Gezi Teknesinde Yaralanan Kişi Sahil Güvenlikle Tahliye Edildi
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden bir gezi teknesinde bir vatandaş yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, yaralıyı tekneden alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. Yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Bodrum ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde bir vatandaşın yaralanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede bulunan Sahil Güvenlik botu tarafından yaralanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı