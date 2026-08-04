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Fethiye'de Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlikle Tahliye Edildi

Fethiye'de Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlikle Tahliye Edildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden bir gezi teknesinde rahatsızlanan bir vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bölgede görev yapan Sahil Güvenlik botu, hızla müdahale ederek hastayı kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. Tahliye işlemi güvenli şekilde tamamlanırken, hastanın sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede bulunan Sahil Güvenlik botu tarafından rahatsızlanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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