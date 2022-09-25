Gezi teknelerine yönelik 'Genel ses ve asayiş denetimi' yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü gezi ve eğlence teknelerine yönelik "Genel asayiş ve ses denetimi" yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü gezi ve eğlence teknelerine yönelik "Genel asayiş ve ses denetimi" yaptı. Denetimde kurallara uymayan yüzer işletmelere idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 20.00 - 24.00 saatleri arasında boğaz hattında bulunan gezi ve eğlence teknelerine yönelik "Genel asayiş ve ses denetimi" gerçekleştirildi. Denetimde gemilerin belgeleri, yolcu kapasitesi, müzik ses oranının yüksekliğinin yanısıra vatandaşların Genel Bilgi Taraması (GBT) bakıldı.

Öte yandan polis ekipleri tekne içerisinde sigara ve nargile içilmemesi yönünde işletme sahiplerini uyardı. Ekipler, kurallara uymayanlara idari para cezası uyguladı.

Ayrıca gemilerin mutfak kısmı ve alt bölümleri de polis ekipleri tarafından kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, kapalı alanlarda sigara içilmesine müsaade eden 2 yüzer tesis işletmesine ayrıca sigara içen 3 yabancı uyruklu şahsa idari para cezası uygulandı. Kapalı alanlarda bulundurulması ve sunulması yasak olan nargile içilmesine müsaade eden 1 yüzer tesis işletmesine idari para cezası uygulanırken, 2 yüzer tesis işletmesine de toplamda 3 sigortasız yabancı işçi çalıştırmaktan dolayı para cezası uygulandı.

Denetimler esnasında aranan şahıslara karşı GBT UYAP sorgusu yapılan (60 şahıs) herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - İSTANBUL