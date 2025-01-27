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Gezi Parkı Olaylarının Planlayıcısı Olduğu İddia Edilen Menajer Gözaltına Alındı

Gezi Parkı Olaylarının Planlayıcısı Olduğu İddia Edilen Menajer Gözaltına Alındı
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Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu öne sürülen menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

-Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı eylemlerine iştirak ettiğine dair son dönemde yazılı ve görsel basında iddiaların yer alması üzerine re'sen başlatılan soruşturma kapsamında, Gezi Parkı davasının firari sanığı olan oyuncu Mehmet Ali Alabora ile ve Alabora'nın başka bir şahısla 1 adet tape görüşme yaptığı, görüşmenin içeriğinde Gezi Parkı olayları kapsamında sanatçılara ilişkin Gezi Parkı'nda bir bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında şüpheli Barım'ın Gezi Parkı davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu, Barım hakkındaki analiz çalışmalarında ise Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi aralığında Barım'ın sahibi olduğu firmaya bağlı sanatçılarla 29 Mayıs 2013 ile 2 Haziran 2013 tarihleri arasında bahse konu sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı iddia edilmişti. Soruşturma çerçevesinde şüpheli Ayşe Barım, olayların planlayıcılarından olduğu öne sürülerek 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Menajer Ayşe Barım emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmişti. Şüpheli Barım, Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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