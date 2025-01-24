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Gezi Parkı Olaylarında Gözaltına Alınan Menajerin İş Yerinde Arama Yapıldı

Gezi Parkı Olaylarında Gözaltına Alınan Menajerin İş Yerinde Arama Yapıldı
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Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddia edilen menajer Ayşe Barım'ın Beşiktaş'taki iş yerinde düzenlenen arama, 8 saatlik incelemenin ardından sona erdi. Barım, eylemlere yönlendirdiği sanatçılar nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım'ın Beşiktaş'taki iş yerinde yapılan arama sona erdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişiminin tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Barım'ın Beşiktaş'taki iş yerine geldi. Daha sonra soruşturmayı yürüyen İstanbul Başsavcı Vekili Can Tuncay, Savcı Furkan Kafalı ve İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Arslan işyerine gelerek incelemelerde bulundu. 8 saatin ardından iş yerinden alınan dijital ve diğer belgeler incelenmek üzere polis aracıyla İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aramanın sona ermesinin ardından polis ekipleri iş yerinden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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