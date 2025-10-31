Haberler

Geyve'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Güncelleme:
Sakarya'nın Geyve ilçesinde pikap ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde pikap ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tepecikler Mahallesi Karaçay Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 54 AJJ 066 plakalı motosiklet ile C.T. kontrolündeki 06 EFA 526 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü M.Ç. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Pikap sürücüsü C.T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

