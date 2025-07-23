Geyve'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahele Sürüyor

Geyve'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahele Sürüyor
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ederken, yangının etkilediği alan havadan görüntülendi. D-650 kara yolu ise trafiğe kapatıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ederken, yanan alan havadan görüntülendi.

Saat 13.00 sıralarında Karaçam-Nuruosmaniye mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağının yanı sıra karadan da ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangının etkilediği alanlar, dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, D-650 kara yolunun Bilecik istikameti önlem dolayısıyla trafiğe kapatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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