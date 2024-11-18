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Geyve'de Dinlenme Tesisinin Çalışanına Otomobil Çarptı: Bir Ölü

Geyve'de Dinlenme Tesisinin Çalışanına Otomobil Çarptı: Bir Ölü
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde, D-650 karayolundan karşıya geçmeye çalışan bir dinlenme tesisi çalışanı, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yolda yürümek yerine 50 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayan Recep Sarıca, kazada yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde çalıştığı öğrenilen ve yaklaşık 50 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayıp yoldan karşıya geçmek isteyen şahıs, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, D-650 karayolu Alifuatpaşa Düzakçaşehir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu kenarında bulunan dinlenme tesisinde çalıştığı öğrenilen Recep Sarıca (35), iş yerine gitmek için karayolundan karşıya geçmek istedi. Bu esnada Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan A.E. kontrolündeki 34 YNA 03 plakalı Audi marka otomobil, Sarıca'ya çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Recep Sarıca'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Sarıca'nın cansız bedeni Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği bölgeye yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir üst geçit bulunduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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