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Van'da trafik kazası: 6 yaralı

Van'da trafik kazası: 6 yaralı
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Van'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan araç takla attı. 2'si çocuk 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, 01.22 sıralarında Gevaş ilçesine bağlı Yuvaköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2'si çocuk 6 kişi, bulundukları yerden güvenli bir şekilde çıkarıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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