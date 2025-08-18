Germencik'te İncir Hırsızlıklarına Karşı Denetim

Germencik'te İncir Hırsızlıklarına Karşı Denetim
Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, incir hırsızlıklarının önlenmesi amacıyla denetim yaptı. Üreticilerle görüşülerek hırsızlık konusunda bilgilendirmeler yapıldı ve vatandaşlar dikkatli olmaya davet edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, incir hırsızlıklarının önlenmesi amacıyla geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Turanlar, Reisköy, Mursallı, Tekin, Ömerbeyli, Kızılcagedik, Alangüllü ve Neşetiye mahallelerinde, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Jandarma Motosikletli Asayiş Timi, Trafik Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında üreticilerle görüşen ekipler, hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşlardan şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni veya jandarma komutanlığını aramaları istendi. Yetkililer, ilçedeki tüm mahallelerde incir hırsızlığının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti. - AYDIN

