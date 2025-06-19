Germencik'te Freni Tutmayan Kamyon Jeotermal Vanalarına Çarptı

Germencik'te Freni Tutmayan Kamyon Jeotermal Vanalarına Çarptı
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Germencik, Çamköy Mahallesi'nde frenleri tutmayan bir kamyon, jeotermal boru hattı vanalarına çarptı. Direksiyonda sıkışan sürücü, AFAD ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Germencik, Çamköy Mahallesi'nde freni tutmayan bir kamyon jeotermal boru hattı vanalarına çarptı. Kazada direksiyonda sıkışan kamyon sürücüsü AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza Germencik Çamköy yakınlarında bulunan özel bir jeotermal firması sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saha içinde seyir halinde olan bir kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybederek jeotermal akışkanı taşıyan boruların vanalarına çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisi ile kamyonun parçalanan pupası ile direksiyon arasında sıkışıp kalan sürücünün kurtarılması için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulan AFAD ekipleri tarafından yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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