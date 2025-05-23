Germencik'te 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı

Germencik'te 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın-İzmir yolunun Germencik gişeleri mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ağaçlık alanda saklanan 21 düzensiz göçmen yakalandı. Faaliyette bulunan 2 organizatör ise kaçmaya çalışırken yakalandı. Düzensiz göçmenler ve organizatörler hakkında idari ve adli işlemler başlatıldı.

Aydın- İzmir yolunun Germencik gişeleri mevkiinde ağaçlık alana saklanan 21 düzensiz göçmen yakalanırken, kaçarak uzaklaşmaya çalışan 2 organizatör ise yapılan takip sonucu jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından İzmir-Aydın yolunun Germencik gişeleri mevkiinde seyir halinde icra edilen devriye esnasında yol kenarında kapıları açık, ön camı örtülü ve boş vaziyette minibüs tespit edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT ekipleri birlikte minibüsün bulunduğu alanda ve çevresinde bulunan ağaçlık alanda yapılan aramada 6'sı kadın olmak üzere 21 düzensiz göçmen yakalanarak 1 adet araç ile 13 adet şambrıyel ve 3 adet bisiklet pompası ele geçirildi. Devam eden araştırmada düzensiz göçmenleri araç ile getiren 2 organizatörün ağaçlık alandan Germencik istikametine doğru kaçtıkları tespit edilerek araçtan yaklaşık 1 kilometre mesafede yapılan takip sonucu yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler GÖKSEM'e teslim edildi. Şahıslara 657 bin 280 TL idari para cezası uygulanırken, Y.E.T. ve K.Ö. isimli şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi

Erdoğan dün sinyali vermişti! Yeni destek paketi müjdesi geldi
İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında

İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'na en yakın isimler gözaltında
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar

2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''

Comolli resmen açıkladı: Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geri döndü
FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızı açıklandı
İlker Yağcıoğlu: Başkan Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer

Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi: Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.