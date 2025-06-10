Geri Viteste Bırakılan Otomobil Mobilya Mağazasına Daldı

Geri Viteste Bırakılan Otomobil Mobilya Mağazasına Daldı
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Geri Viteste Bırakılan Otomobil Mobilya Mağazasına Daldı
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Edirne'de geri viteste bırakılan bir otomobil, kontrolden çıkarak bir mobilya mağazasına çarptı. Olayda hiç kimse yaralanmazken, maddi hasar meydana geldi. Kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Geri viteste bırakılan otomobil kontrolden çıkarak mağazaya daldı... O anlar kamerada

EDİRNE - Edirne'de, geri viteste bırakılan otomobil kontrolden çıkarak mobilya mağazasına daldı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi Balık Pazarı Caddesi üzerinde meydana geldi. S.Ç. isimli sürücü, 22 BD 909 plakalı otomobilini park etmek üzere durdu. İddiaya göre, sürücü aracını otomatik viteste geri konumunda bırakıp araçtan indi. Bu sırada kendi kendine hareket eden otomobil, caddede bulunan bir mobilya mağazasının vitrinine çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu iş yerinin camları kırılırken, araçta da maddi hasar oluştu.

Kazada kimse yaralanmazken, sürücü S.Ç., "Araç bir anda geri gitmeye başladı. Durdurmaya çalıştım ama engel olamadım" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili tutanak hazırlarken, iş yeri yetkilileri de yaşanan olay nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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