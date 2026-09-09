Haberler

Geri manevra yapan hafif ticari araç inşaat temeline düştü

Geri manevra yapan hafif ticari araç inşaat temeline düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de okul inşaatı alanında geri manevra yaptığı esnada kazılan temel çukuruna düşerek ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Eskişehir'de okul inşaatı alanında geri manevra yaptığı esnada kazılan temel çukuruna düşerek ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Dünya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokak üzerinde bulunan bir okul inşaatı alanında geri manevra yapan 26 AFG 069 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazılan temel çukuruna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çukura düşerek ters dönen aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve araçta maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Temel çukurunda ters dönen aracın çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İTÜ'de korkutan yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar, Emniyet Müdürü Yüksek'i ziyaret etti

Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar ziyaret etti
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

İntikam yemini sonrası füzeler ateşlendi: Kritik üs ağır hasar aldı
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni barajda bulundu

Ekipler sinyalin peşine düştü acı gerçekle karşılaştı
ABD Başkanı Trump, İngiltere öncülüğünde İsrail'e uygulanan yeni yaptırımlara karşı çıkmadı

Netanyahu'yu kızdıracak gelişme! Trump yaptırımlara sessiz kaldı
Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...