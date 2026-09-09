Geri manevra yapan hafif ticari araç inşaat temeline düştü

Eskişehir'de okul inşaatı alanında geri manevra yaptığı esnada kazılan temel çukuruna düşerek ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Dünya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokak üzerinde bulunan bir okul inşaatı alanında geri manevra yapan 26 AFG 069 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazılan temel çukuruna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çukura düşerek ters dönen aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve araçta maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Temel çukurunda ters dönen aracın çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı