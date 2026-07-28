Geri dönüşüm dolandırıcılığı uyarısı

Geri dönüşüm alanında hayata geçirilen yeni uygulamalar vatandaşların ilgisini çekerken, bu ilgiyi fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar da farklı yöntemlerle ortaya çıkmaya başladı. Özellikle geri dönüşüm malzemeleri karşılığında ödeme yapan makinelerin yaygınlaşmasıyla kendilerini geri dönüşüm görevlisi olarak tanıtan kişilere dikkat çeken uzmanlar, vatandaşları çeşitli vaatlerle kandırmaya çalışabilecek dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla plastik ve benzeri atıkların belirli sistemler üzerinden toplanması ve karşılığında vatandaşlara ödeme yapılmasına yönelik uygulama, son dönemde dikkat çekmeye başladı. Vatandaşların bu alandaki ilgisinin dolandırıcıların da yeni yöntemler geliştirmesine neden olabileceğine dikkat çeken Avukat Esra Betül Türkalp, dolandırıcıların insanların güven duygusunu istismar ederek farklı yöntemlerle kişisel ve finansal bilgilerini ele geçirmeye çalışabildiğini söyledi.

"'Biz evinizden geri dönüşüm malzemelerini alıyoruz, daha fazla ücret veriyoruz' gibi vaatlerle vatandaşa yaklaştıkları görülüyor"

Dolandırıcıların yöntemlerine dikkat çeken Türkalp, "Özellikle pet şişe ve benzeri plastik atıkların geri dönüştürülmesi amacıyla karşılığında belli bir ücret veren makinelerin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü görüyoruz. Ancak ne yazık ki dolandırıcılar da bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Son günlerde kendilerini geri dönüşüm görevlisi olarak tanıtan bazı kişilerin, 'Biz evinizden geri dönüşüm malzemelerini alıyoruz. Daha fazla ücret veriyoruz' şeklindeki vaatlerle vatandaşa yaklaştığı görülüyor. Burada amaç çoğu zaman gerçekte bir geri dönüşüm değil, vatandaşın güvenini kazanarak çeşitli dolandırıcılık yöntemlerini uygulamak. Vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri gereken konu, daha fazla para kazanma vaadiyle hareket etmemeleri. Bir kişi ya da firmanın gerçekte yetkili olup olmadığını bilmeden, kurumsal kimliğini doğrulamadan kişisel bilgilerini ve banka hesaplarını vermemeleri gerekmekte. Bu kişilerin bazen kapıya gelerek kendilerini kurumsal bir firma çalışanı gibi tanıttığını, bazen de telefon veya sosyal medya üzerinden iletişime geçtiğini görüyoruz" dedi.

"Dolandırıcılık suçunda en önemli unsur, mağdurun güven duygusunun istismar edilmesi"

Dolandırıcıların amaçlarını anlatan Esra Betül Türkalp, "Daha yüksek ödeme vaadiyle vatandaşların kişisel bilgilerini talep etmekte, banka hesap bilgilerini isteyebilmekte, çeşitli bağlantı linkleri göndererek veya farklı bahanelerle para transferleri yaptırmaya çalışabilmekte. Dolandırıcılık suçunda zaten en önemli unsur, mağdurun güven duygusunun istismar edilmesi. Kullanılan yöntemler değişse de amaç aynı. Dolandırıcılar sürekli yöntem değiştiriyor. Dün farklı bir yöntem kullanan kişiler, bugün geri dönüşüm sektörünü kullanabiliyor. Yarın ise bambaşka bir yöntemle karşımıza çıkabiliyorlar. Bu nedenle vatandaşlarımızın vaat edilen kazanca değil, işlemin güvenilir olup olmadığına odaklanmaları büyük önem taşıyor. Eğer böyle bir durumla karşılaşılırsa, gecikmeksizin kolluk kuvvetlerine ya da Cumhuriyet Başsavcılıkları'na başvuruda bulunulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Teyit edilmeden hiçbir işlem yapılmamalıdır"

Vatandaşlara uyarıda bulunan Türkalp, "Vatandaşlarımız unutmamalıdır ki, dolandırıcılık suçundan en etkili korunma yöntemi tedbirli olmaktır. Gerçek olamayacak kadar cazip görünen tekliflere karşı her zaman dikkatli yaklaşılmalı, doğruluğu teyit edilmeden hiçbir işlem yapılmamalıdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, bu proje ortaya çıktıktan sonra, kendi internet siteleri üzerinden yetkili makinelerin bulunduğu konumlar gösterilmekte. Vatandaşlar bu site üzerinden yetkili firmaları ya da yetkili makinelerin olduğu yerleri zaten görebilmekte. Bu sebeple vatandaşlarımız yetkili kişiler ve yetkili makineler dışında herhangi bir kimseye itibar etmemeli" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı