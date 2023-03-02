Üye Girişi
Haberi Paylaş

Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın paniği

3. Sayfa Haberleri

Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın paniği Depoda çıkan yangın bitişiğindeki eve sıçradı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, hemen bitişiğindeki eve de sirayet etti.

Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın paniği

Depoda çıkan yangın bitişiğindeki eve sıçradı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, hemen bitişiğindeki eve de sirayet etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi 3317 Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deponun bahçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, deponun hemen yanında bulunan bir evin çatısına da sirayet etti. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan gönüllü itfaiyeciler, kısa sürede adrese ulaşarak alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Yangın, olay yerine sevk edilen destek ekiplerin de yoğun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında evin çatısında ve depoda hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - 3. Sayfa

Kocaeli İtfaiye Gebze 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title