Gercüş'te hastalar için yollar küreklerle açıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yolları kapanan merkezde mahsur kalan iki diyaliz hastası, İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekiplerinin mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Gercüş'te gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, hayatı durma noktasına getirirken özellikle hastalar için zorlu bir süreci başlattı. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanınca, düzenli tedavi görmesi gereken diyaliz hastaları mahsur kaldı. Diyaliz hastaları Süleyman Gökçe ve Mehmet Erpolat'ın durumunun bildirilmesi üzerine Gercüş İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekipleri harekete geçti. İş makineleriyle hummalı bir çalışma başlatan ekipler, hastaların bulunduğu evlerinden yollarını yoğun uğraşlar sonucu ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından ekipler tarafından güvenli bir şekilde alınan Gökçe ve Erpolat, Gercüş Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavi altına alındı. Tedavi süreç aksamadan hastaneye ulaştırılan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zorlu hava şartlarına rağmen kendilerine ulaşan ekiplere teşekkür eden diyaliz hastası Süleyman Gökçe ve Mehmet Erpolat, "Kar nedeniyle yollarımız kapanmıştı, hastaneye nasıl gideceğimizi kara kara düşünüyorduk. İlçe Özel İdare ekiplerimiz sağ olsunlar, gece gündüz demeden çalışıp yolumuzu açtılar ve bizi hastaneye yetiştirdiler. Allah onlardan razı olsun, devletimize zeval vermesin" dedi.

Gercüş İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekipleri, kar yağışının devam ettiği bölgede hem yol açma çalışmalarına hem de acil durumdaki vatandaşların imdadına yetişmeye 24 saat esasıyla devam ediyor.