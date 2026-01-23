Haberler

Gercüş'te hastalar için yollar küreklerle açıldı

Gercüş'te hastalar için yollar küreklerle açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan iki diyaliz hastası, İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla hastaneye ulaştırıldı. Hastalar, ekiplerin çabalarıyla güvenle tedavi altına alındı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yolları kapanan merkezde mahsur kalan iki diyaliz hastası, İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekiplerinin mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Gercüş'te gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, hayatı durma noktasına getirirken özellikle hastalar için zorlu bir süreci başlattı. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanınca, düzenli tedavi görmesi gereken diyaliz hastaları mahsur kaldı. Diyaliz hastaları Süleyman Gökçe ve Mehmet Erpolat'ın durumunun bildirilmesi üzerine Gercüş İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekipleri harekete geçti. İş makineleriyle hummalı bir çalışma başlatan ekipler, hastaların bulunduğu evlerinden yollarını yoğun uğraşlar sonucu ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından ekipler tarafından güvenli bir şekilde alınan Gökçe ve Erpolat, Gercüş Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavi altına alındı. Tedavi süreç aksamadan hastaneye ulaştırılan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zorlu hava şartlarına rağmen kendilerine ulaşan ekiplere teşekkür eden diyaliz hastası Süleyman Gökçe ve Mehmet Erpolat, "Kar nedeniyle yollarımız kapanmıştı, hastaneye nasıl gideceğimizi kara kara düşünüyorduk. İlçe Özel İdare ekiplerimiz sağ olsunlar, gece gündüz demeden çalışıp yolumuzu açtılar ve bizi hastaneye yetiştirdiler. Allah onlardan razı olsun, devletimize zeval vermesin" dedi.

Gercüş İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekipleri, kar yağışının devam ettiği bölgede hem yol açma çalışmalarına hem de acil durumdaki vatandaşların imdadına yetişmeye 24 saat esasıyla devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da tarihi rekor
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var

Bomba iddiayı doğruladı: O yöne giden çok sayıda savaş gemimiz var
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu