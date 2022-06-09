Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un, kitabı hakkında gazetede yaptığı bir söyleşi nedeniyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un, kitabı hakkında gazetede yaptığı bir söyleşi nedeniyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un, kitabı hakkında gazetede yaptığı bir söyleşi nedeniyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Başbuğ'un 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını talep etti. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Alparslan Türkeş 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un, kitabı hakkında gazetede yaptığı bir söyleşi nedeniyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. - Haberler

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