Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un, kitabı hakkında gazetede yaptığı bir söyleşi nedeniyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. - Haberler

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Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un, kitabı hakkında gazetede yaptığı bir söyleşi nedeniyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un, kitabı hakkında gazetede yaptığı bir söyleşi nedeniyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un, kitabı hakkında gazetede yaptığı bir söyleşi nedeniyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un, kitabı hakkında gazetede yaptığı bir söyleşi nedeniyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Başbuğ'un 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını talep etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alparslan Türkeş 3. Sayfa Haberler

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