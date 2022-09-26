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Gençlerin ölüme davetiye çıkaran tek teker yarışı

3. Sayfa Haberleri

Gençlerin ölüme davetiye çıkaran tek teker yarışı Çevreyolundaki tehlikeli yarışı izlemeye gelen çok sayıda genç, o anları bariyerlere oturup takip etti Antalya'da çevreyolunda motosikletleriyle tek teker üzerinde yarış yapan gençler, adeta ölüme davetiye çıkardı.

Gençlerin ölüme davetiye çıkaran tek teker yarışı

Çevreyolundaki tehlikeli yarışı izlemeye gelen çok sayıda genç, o anları bariyerlere oturup takip etti

ANTALYA - Antalya'da çevreyolunda motosikletleriyle tek teker üzerinde yarış yapan gençler, adeta ölüme davetiye çıkardı. Zaman zaman akrobatik hareketler de yapılan tehlikeli yarışı çok sayıda genç bariyerlere oturup takip etti.

Sosyal medyada paylaşılan ve dün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Batı Çevre Yolu'nda çekildiği belirtilen görüntülerde, motosiklet ve hız tutkunu gençler, çevreyoluna gelerek kendi aralarında motosiklet yarışı düzenledi. Motosikletlerin önünü kaldırarak tek tekerde ve üzerinde yatay vaziyette uzanarak yarışan gençler, adeta ölüme davetiye çıkardı. Tehlikeli yarışı izlemeye gelen çok sayıda genç, bariyerlere oturup takip etti.

Gençler, yarışı ve kendilerini cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - 3. Sayfa

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