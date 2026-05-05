Genç motokurye geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Antalya'da yan yoldan ana yola çıkmak isteyen araç karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı.

Antalya'da yan yoldan ana yola çıkmak isteyen araç karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Ağır yaralanan genç motokurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç motosikletlinin cenazesi bugün ailesi tarafından gözyaşları içinde teslim alınırken toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'a götürüldü.

Kaza, dün akşam 21.00 sıralarında Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokuryelik yapan Hakan Yenisolak'ın (30) kullandığı 34 HYL 405 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve ana yola çıkmak isteyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GSG 252 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile yeniden hayata döndürülen motosiklet sürücüsü genç ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Yenisolak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç motokuryenin ölüm haberini alan meslektaşları hastaneye giderken, Yenisolak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından Hakan Yenisolak'ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş'tan gelen anne-babası ve kardeşine teslim edildi. Genç motosikletlinin annesi ve kardeşi gözyaşlarına hakim olamazken Yenisolak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'a götürüldü.

Öte yandan, Hakan Yenisolak'ın hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı noktada daha öncede çok sayıda kaza olduğu ve 4 motosiklet sürücünün bu kazalarda hayatını kaybettiği, çok sayıda vatandaşın ise yaralandığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
