Genç kızdan 1 gündür haber alınamıyor

Eskişehir'de dün evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Yaren Doğan kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre; Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Yaren Doğan, dün saat 16.00 sıralarında evinden ayrıldı. Sonrasında bir daha eve dönmeyen ve telefonla ulaşılamayan Doğan için endişelenen ailesi, sosyal medyada kayıp ilanları paylaştı. Halen haber alınamayan genç kızın yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor. - ESKİŞEHİR