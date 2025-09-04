Haberler

Genç kızdan 1 gündür haber alınamıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de dün evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Yaren Doğan kayıplara karıştı.

Eskişehir'de dün evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Yaren Doğan kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre; Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Yaren Doğan, dün saat 16.00 sıralarında evinden ayrıldı. Sonrasında bir daha eve dönmeyen ve telefonla ulaşılamayan Doğan için endişelenen ailesi, sosyal medyada kayıp ilanları paylaştı. Halen haber alınamayan genç kızın yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı

Akaryakıta dev zam geldi! Fiyatı 56 lirayı aştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin boşandığı eşiyle evlendiği ortaya çıktı

Survivor'un yıldız ismi kuzeninin eski kocasıyla evlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.