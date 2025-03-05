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Genç Kız Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde banyoda elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki Gülcan Bilici, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki Gülcan Bilici isimli genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre olay, gece 24.00 sıralarında ilçenin Güngör Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde banyoya giden Gülcan Bilici, bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik akımına kapıldı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gülcan Bilici, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde genç kızın cenazesi hastaneden alınarak Güngör Mahallesi'nde kılınan cenaze namazından sonra Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. - HAKKARİ

Genç Kız Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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