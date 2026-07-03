Haberler

Kavak'ta kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Kavak'ta kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Kavak ilçesinde genç kadının kaybettiği kazada sürücü tutuklandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde genç kadının kaybettiği kazada sürücü tutuklandı.

Kaza, Kavak-Asarcık kara yolu üzerindeki Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş Üst Geçidi mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tekstil fabrikasında çalışan Zeynep Kol (32), işten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istediği sırada Asarcık istikametinden gelen T.K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Kol'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü T.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından Kavak Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sürücü, Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
İsrail'den İran heyetine suikast hamlesi! Trump yönetimi son anda engellemiş

Dünyayı ayağa kaldıracak iddia! ABD yönetimi son anda engellemiş
Yıllar sonra açıkladı! Survivor'da para almadan yarışan tek ünlüymüş

Yıllar sonra açıkladı! Survivor'da para almadan yarışan tek ünlüymüş
Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan '3500 dolar' uyarısı

Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan kritik uyarı gecikmedi
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik! Akademisyeni böyle protesto etti

Akademisyenle fotoğraf çektirmeyi reddedince ortalık fena karıştı
TikTok'ta öpüşen çifte 21'er kırbaç cezası

TikTok'ta öpüşen çifte şoke eden ceza
88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı

Bu maçta 88 yıl sonra bir ilk yaşandı!