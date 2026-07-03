Kavak'ta kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Samsun'un Kavak ilçesinde genç kadının kaybettiği kazada sürücü tutuklandı.

Kaza, Kavak-Asarcık kara yolu üzerindeki Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş Üst Geçidi mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tekstil fabrikasında çalışan Zeynep Kol (32), işten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istediği sırada Asarcık istikametinden gelen T.K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Kol'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü T.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından Kavak Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sürücü, Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı