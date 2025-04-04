MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere 'Bozkurt' selamıyla karşılık verdi

İşte coşkulu kalabalığın attığı slogana verdiği karşılık
Mezarlığa çakarlı araçla getirildi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

Bahçeli'nin mezar başında yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

Genç kadın, aldattığı erkek arkadaşı tarafından çöp konteynerine atıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da yaşanan aldatma krizinde, öfkeli bir erkek tarafından çöp konteynerine atılan kadının görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tartışma halindeki çiftin sokağa çıktığı, adamın kadını havaya kaldırıp çöp konteynerine attığı anlar kaydedildi.

Rusya'da yaşanan bir aldatma krizinde, öfkelenen bir erkeğin kız arkadaşını büyük bir çöp konteynerine atma anı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir binanın önünde kaydedilen görüntülerde, tartışma halindeki çift sokağa çıkıyor. Görüntülerde mavi kot pantolon ve mavi gömlek giyen adam, koyu renkli pantolon ve kırmızı bluz giyen sarışın kadını kollarından çekerek tartışıyor.

Tartışmanın birden şiddetlendiği anlarda adam, kadını havaya kaldırıyor. İlk denemesinde başarısız olan adam, ikinci girişiminde kadını büyük yeşil çöp konteynerine atmayı başarıyor. Kadın, dev konteynerin içine düşerken bir anlığına görüş alanından kayboluyor.

Rus medya kaynaklarına göre, olayın nedeni adamın kız arkadaşını aldatırken yakalaması. Ancak görüntülerin nerede ve tam olarak ne zaman kaydedildiği henüz belirlenemedi.

Yaklaşık 30 saniye süren ve sosyal medyada hızla yayılan videoda, kadının konteynerden nasıl çıkarıldığı veya sağlık durumunun ne olduğu görülmüyor.

Uzmanlar, ilişkilerde yaşanan şiddet olaylarının ciddi bir toplumsal sorun olduğunu ve bu tür davranışların hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını vurguluyor.

Genç kadın, aldattığı erkek arkadaşı tarafından çöp konteynerine atıldı

Genç kadın, aldattığı erkek arkadaşı tarafından çöp konteynerine atıldı

Genç kadın, aldattığı erkek arkadaşı tarafından çöp konteynerine atıldı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.