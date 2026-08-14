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Gemlik'te epilepsi hastası kayıp

Gemlik'te epilepsi hastası kayıp
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün sabah evinden çıkan 48 yaşındaki epilepsi hastası Ali Rıza Derin'den haber alınamıyor. Ailesi, siyah tişört ve gri eşofman giyen Derin'i görenlerin 112'yi aramasını istedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan epilepsi hastası Ali Rıza Derin aranıyor.

Gemlik ilçesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda ikamet eden epilepsi hastası Ali Rıza Derin (48) sabah saatlerinde evinden çıktı. Bir süre sonra Derin'e ulaşılamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgede arama çalışmaları başlattı. Yakınları, üzerinde en son siyah tişört ve gri eşofman olduğunu belirterek Derin'i görenlerin ekiplere bildirmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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