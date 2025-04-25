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Gemlik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Kişi Ağır Yaralı

Gemlik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Kişi Ağır Yaralı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil ile motosikletin kafa kafaya karıştığı kazada savrulan motosikletli ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yardıma koşarken, yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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