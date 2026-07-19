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Bursa'da kontrolden çıkan motor yan yattı: 2 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan motor yan yattı: 2 yaralı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi'nde seyir halindeki motosikletin kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 13.00 sıralarında Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü anayolda yan yattı. Metrelerce sürüklenen motosiklette sürücü ve arkasında yolcu konumundaki bulunan kişi yaralandı. Yardımına çevredekiler koşan vatandaş ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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