İş insanlarına zorla çek imzalattıran şebekeye Organize Polisi'nden darbe

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iş insanlarını tehdit ederek 33 milyon liralık çek tahsil etmeye çalışan suç örgütüne Özel Harekat destekli baskın düzenlendi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen avukatın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı, firari hükümlü de yakalandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iş insanlarını hedef alan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon filmleri aratmadı. Bursa KOM ekipleri, milyonluk çeklerle tehdit ve zorbalık ağı kurduğu öne sürülen örgüte Özel Harekat destekli baskın yaptı. Operasyonda aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen avukatın da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınırken, firari hükümlünün de suç örgütü adına tahsilat yaptığı ortaya çıktı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen planlı soruşturma kapsamında Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda M.D., M.S., M.S., C.S., K.K., B.D. ve Y.B. isimli 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Başka suçtan cezaevinde bulunan T.I. hakkında da ayrıca işlem yapıldı.

Yapılan operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 18 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polis soruşturmasında örgütün, Gemlik'te et kombine ticareti yapan iş insanlarını hedef aldığı belirlendi. Şüphelilerin alacak-verecek meselesini bahane ederek iş insanlarına zorla çek imzalattırdığı, mağdurları korku ve baskıyla bağ evlerinde tuttuğu, "koruma" adı altında baskı kurduğu tespit edildi.

Örgüt liderliğini avukat M.D.'nin yaptığı öne sürülen yapının, iş insanlarını zorla borçlandırdığı ve yaklaşık 33 milyon liralık çekleri ölüm tehdidiyle tahsil etmeye çalıştığı öğrenildi. Tahsil edilen çeklerin daha sonra yeniden icra yoluyla alınmaya çalışıldığı da soruşturma dosyasına girdi.

Operasyonun en dikkat çeken detaylarından biri ise örgüt adına tahsilat yaptığı belirlenen M.S.'nin 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü olması ifade edildi. Şüphelinin cezaevinden firar ettiği ve suç örgütü adına faaliyet yürüttüğü sırada yakalandığı ortaya çıktı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler 22 Mayıs 2026 tarihinde Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D., M.S., M.S., K.K., C.S. ve T.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
