Gemlik'te Genç Kadını Kaçırmaya Çalışan 4 Şahıs Tutuklandı

Gemlik'te Genç Kadını Kaçırmaya Çalışan 4 Şahıs Tutuklandı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, güpegündüz bir kadını zorla kaçırmaya çalışan 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Güpegündüz dehşeti yaşattılar: Genç kadını sürükleyerek böyle kaçırmaya çalıştılar, tutuklandılar

Bursa'nın Gemlik ilçesinde güpegündüz onlarca kişinin gözü önünde 4 kişi kadını zorla kaçırmaya çalıştı, polis gelince başaramadılar

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kadını yerde sürükleyip zorla araca bindirmeye çalışan 4 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Genç kadının güpegündüz kaçmaya çalışması ve yakalanıp sürüklenmesi ile şahısların yakalanma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay dün 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı. Genç kadının zorla araca bindirilmeye çalıştığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler 1. Kumsal Sokak üzerinde 31 HH plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan Mahmut D. (65), Murat A. (29), Mehmet D. ve Ergül K.isimli 4 kişi gözaltına alındı. Kaçırılmak istendiği iddia edilen K.A. isimli kadın polise verdiği ifadesinde kendisinin saçlarından sürüklenerek zorla araca bindirilmek istendiğini, bu esnada eşi Murat A.'nın üzerinde bir tabanca gördüğünü belirtti. Polis ekiplerinin yaptığı aramada bir poşet içinde tabanca ile 39 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Şahıslar, işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme çıkarılan 4 kişi tutuklandı.

Genç kadının şahısları görüp kaçması, yere düşüp şahıslarca yakalanması ve sürüklenerek götürülmesi ile zanlıların gözaltına alınması ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - 3.Sayfa
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