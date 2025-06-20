Gemlik'te Çamlık Alanda Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

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Gemlik'te Çamlık Alanda Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çamlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Gemlik'te çamlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde ki bir bölgesindeki çamlık alanda yangın çıktı. Yangına hızla müdahale eden ekipler alevleri büyümeden söndürdü.

Yangın 15.30 sıralarında Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi Aytepe mevkiinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ormanlık alanda paniğe neden olan yangının çıkış nedeni ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Yangının büyümeden söndürülmesi olası bir faciayı önlerken, çevre sakinleri de rahat nefes aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - 3.Sayfa
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