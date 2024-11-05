Gelinin eski sevgilisi düğünü bastı! Damadın önce elini sıktı, sonrasında yumrukladı

Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki bir düğünde gelinin eski erkek arkadaşı sahneye çıkarak önce damadın elini sıktı ardından yumruk attı. Eski sevgilisinin damada yumruk atması üzerine şaşkına dönen gelin ikili arasındaki kavgayı engelleyebilmek için yoğun çaba sarf etti.

O anlar davetliler tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. İzleyiciler neşeli bir düğün kutlaması sırasında yaşanan şiddete tepki gösterirken yorumlar da gecikmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Korkakça bir hareket... Umarım damat tehlikeden uzaktır." yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcı "Bu klibi görmek korkunçtu." derken, bir başkası "Ne kadar da kaybeden!" ifadelerini kullandı.