Gelin, düğünün başlamasına yarım saat kala damadın amcası ile ilişkiye girerken basıldı

Şok edici bir olay, sosyal medya platformu Reddit'te bir nedime tarafından paylaşıldı. Nedime, arkadaşının düğün töreninden yarım saat önce damadın amcasıyla ilişkiye girerken yakalandığını anlattı.

29 yaşındaki Dana'nın, lise aşkı 32 yaşındaki Josh ile evleneceği düğün, yaşanan olay nedeniyle son anda iptal edildi. Düğün öncesinde Dana'nın, nedimelerinden 2000 dolarlık elbiseler almalarını istemesi ve bekarlığa veda partisi için şehir dışı seyahat planlaması gibi aşırı istekleri dikkat çekmişti.

Düğünün başlamasına 30 dakika kala gelin odasında yalnız bırakılan Dana, damadın 55 yaşındaki amcasıyla yakalandı. Durumu bizzat damat Josh'un görmesiyle ortalık karıştı. Dana'nın babası bile öfkeyle tepki gösterdi.

Yaşanan skandaldan birkaç gün sonra Dana, düğün mekânının 5000 dolarlık iptal ücretini ödemek için nedimelerinden yardım istedi. Bu talep, başta Josh'un ablası olan nedimeler başı olmak üzere tüm nedimeler tarafından öfkeyle reddedildi.

Olayın en rahatsız edici yönü, amcanın Dana'yı ergenlik yıllarından beri tanıyor olmasıydı. Sosyal medya kullanıcıları, bu durumun muhtemelen ilk kez yaşanmadığını ve Josh'un doğru kararı verdiğini belirtti.