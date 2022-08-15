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Gelin aracının çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Gelin aracının çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gelin aracını kullanan damadın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gelin aracını kullanan damadın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Düzbağ Mahallesi istikametinden Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe istikametine giden Muhammet Tapar (47) idaresindeki 46 F 5296 plakalı motosiklet ile karşı istikametten gelen ve gelin aracını kullanan Mete Çağlar idaresindeki HB CY 212 yabancı plakalı otomobil Hopur mevkiinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet 3 parçaya ayrıldı. Motosiklet sürücüsü Muhammet Tapar ise kazada ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesine ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mete Çağlar'ın düğün gününde kaza yaptığı ve bu nedenle düğünün ertelendiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mete Çağlar Motosiklet Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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