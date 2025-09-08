Haberler

Gelin Arabasına Para Alamayınca Kaputa Atlayan Genç Gözaltına Alındı

Gelin Arabasına Para Alamayınca Kaputa Atlayan Genç Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir cam silen genç, gelin arabasından para alamayana kaputuna atladı ve damatla birlikte uzun bir yolculuk yaptı. Olay sonrası polis ekipleri, genç şahsı gözaltına aldı.

Adana'da trafik ışıklarında gelin arabasından para alamayınca kaputuna atlayan ve uzun süre yolculuk eden genç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesi D-400 kara yolu Asri Mezarlık ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, cam silen genç, gelin arabasını görünce para istedi. Damattan para alamayan genç şahıs, kaputa atlayıp uzun süre yolculuk etti. Korku dolu anlar yaşayan gelin ve damat görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine şahsın Sedat S. (24) olduğunu tespit etti. Şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında işlemlerin sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Taraftarlar merakla bekliyordu! Milli Takımda sakatlanan Osimhen'den haber var

Milli Takımda sakatlanan Osimhen'den haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler ve Lamine Yamal burun buruna geldi

Maça damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.