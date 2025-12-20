Tarihi Alan'da insanlara alışan tilki bölgenin maskotu oldu

Çanakkale Savaşlarının yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasını gezen Ekrem Nizamoğlu, bölgenin maskotu olan tilkiyi eliyle besledi. Nizamoğlu o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gelibolu ilçesinde 57'nci Alay, Conkbayırı ve Kemalyeri yakınlarında dolaşan tilki, ziyaretçilerle yaşadığı iletişim sayesinde insanlara alıştı. Yarımadanın kuzey bölümündeki güzergahta, sabah ve akşam saatlerinde yol kenarında sıkça görülen tilki, ziyaretçilerin ilgi odağı olurken adeta bölgenin maskotu haline geldi. Tarihi Gelibolu Yarımadası Conkbayırı bölgesinde bulunan Ekrem Nizamoğlu, tilkiye yiyecek verdiğini anları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - ÇANAKKALE