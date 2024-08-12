Çanakkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 19.00 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü kavşağında yaşandı. V.K. yönetimindeki 34 RVB 59 plakalı otomobil, S.K.'nin kullandığı 17 LP 122 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın hemen ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE