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Gelibolu'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir binanın çatısında onarım işinde çalışan Rıza İpek, dengesini kaybederek çatıdan düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İpek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden çatıdan düşen Rıza İpek (61) hayatını kaybetti.

Olay saat 15.30 sıralarında Gelibolu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre bir binanın çatısında onarım işinde çalışan Rıza İpek dengesini kaybedip çatıdan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Rıza İpek ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. İpek hastanede yapılan tüm müdahaleleri rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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