Gelibolu'da 2 yabancı uyruklu gasp şüphelisi yakalandı - Haberler

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Gelibolu'da 2 yabancı uyruklu gasp şüphelisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelibolu'da 2 yabancı uyruklu gasp şüphelisi yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2 yabancı uyruklu, gasp şüphelisi yakalandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2 yabancı uyruklu, gasp şüphelisi yakalandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde; gasp, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma suçlarından gözaltına alınan 2 Fas uyruklu şüpheli, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Piri Reis Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Çanakkale, Hisarcık, Gelibolu, 3. Sayfa, Haberler

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