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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda 19 bin 100 içimlik sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yürütüldü. Ekipler, Antalya'dan temin edildiği değerlendirilen uyuşturucu maddenin Isparta üzerinden Şarkikaraağaç ile Konya'nın Hüyük ilçesine sevk edileceği bilgisi üzerine bugün Gelendost ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden D.Ö'nün Konya'nın Hüyük ilçesi Değirmenaltı Mahalle muhtarı olduğu öğrenildi.

Araçta yapılan aramada 19 bin 100 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ile 2 aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yalvaç Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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